Ловчев — Сафонову: «Это твой ребёнок, ты должен его вырастить»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев обратился к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, который, как сообщалось ранее, имеет долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

«Мужик должен отвечать за свои действия. Пускай Сафонов меня смотрит сейчас. Это твой ребёнок, ты должен его вырастить и делать всё для него», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Сафонов близок к переходу во французский «ПСЖ», однако из-за проблем с бывшей женой его могут не выпустить из России.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 20 миллионов евро.