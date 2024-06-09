Пирожков: «После дубля за сборную Чалов стал ближе к европейскому клубу»

Известный комментатор Олег Пирожков высказался о дубле нападающего сборной России Фёдора Чалова в ворота команды Беларуси в товарищеском матче (4:0).

Напомним, в составе российской команды также забивали Иван Обляков и Константин Тюкавин.

«Цель Чалова — играть в одном из европейских чемпионатов. В каком‑то смысле он стал ближе к этой цели. Эта нацеленность на ворота — это то, что делает нападающего нападающим», — сказал Пирожков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста заинтересован французский «Марсель».

В минувшем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 31 матч, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.