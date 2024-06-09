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Пирожков: «После дубля за сборную Чалов стал ближе к европейскому клубу»

09 Июня 2024 • 09:31 Комментировать

Известный комментатор Олег Пирожков высказался о дубле нападающего сборной России Фёдора Чалова в ворота команды Беларуси в товарищеском матче (4:0).

Напомним, в составе российской команды также забивали Иван Обляков и Константин Тюкавин.

«Цель Чалова — играть в одном из европейских чемпионатов. В каком‑то смысле он стал ближе к этой цели.  Эта нацеленность на ворота — это то, что делает нападающего нападающим», — сказал Пирожков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста заинтересован французский «Марсель».

В минувшем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 31 матч, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.  

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