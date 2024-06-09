Ловчев: «Чалова надо обслуживать, он не Вагнер Лав»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Ветеран назвал Чалова зависимым от партнёров игроком, которому сложно самостоятельно создать опасный момент.

«Чалов — центральный нападающий, которого надо обслуживать. Если мячи будут летать впереди, тогда он будет забивать. Он не Вагнер Лав, который и обыграет, и ещё какую-то штучку‑дрючку сделает», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, сумев забить 16 голов и отдать пять результативных передач. Ранее появлялась информация об интересе к российскому футболисту со стороны «Марселя».