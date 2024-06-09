Назван клуб, который станет чемпионом в РПЛ в сезоне 2024/2025

Совсем недавно завершился сезон 2023/2024 в чемпионате России, а эксперты букмекерских контор назвали фаворита на золотые медали в предстоящем сезоне.

По мнению экспертов «Зенит» станет чемпионом в предстоящем сезоне с вероятностью примерно в 59,5%, главным соперником «Зенита» эксперты назвали московский «Спартак». Москвичи могут стать чемпионами с вероятностью около 9,5%, и сразу четыре команды («Динамо», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА) имеют равные шансы на победу в чемпионате – около 5,3% у каждого коллектива.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом в сезоне 2023/2024, серебро досталось «Краснодару», а московское «Динамо» финишировало на третьем месте.