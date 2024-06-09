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В «Аяксе» резко высказались о Сперцяне

09 Июня 2024 • 07:34 Комментировать

Председатель наблюдательного совета амстердамского «Аякса» Михаиэль ван Праг ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я увидел в сети новость, что наш клуб покупает Сперцяна. Кто, черт возьми, это публикует? Это полная чушь. Кто-то выдумал эту новость, и она гуляет в интернете несколько дней. Это исключено», - передает слова руководителя ajaxshowtime.

Сперцян провел за краснодарский клуб 33 матча в минувшем сезоне. Полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и семь голевых передач. Трансферная стоимость армянского игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Эдуард Сперцян ещё теги
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