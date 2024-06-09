В «Аяксе» резко высказались о Сперцяне

«Я увидел в сети новость, что наш клуб покупает Сперцяна. Кто, черт возьми, это публикует? Это полная чушь. Кто-то выдумал эту новость, и она гуляет в интернете несколько дней. Это исключено», - передает слова руководителя ajaxshowtime.