В «Аяксе» резко высказались о Сперцяне

Председатель наблюдательного совета амстердамского «Аякса» Михаиэль ван Праг ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Я увидел в сети новость, что наш клуб покупает Сперцяна. Кто, черт возьми, это публикует? Это полная чушь. Кто-то выдумал эту новость, и она гуляет в интернете несколько дней. Это исключено», - передает слова руководителя ajaxshowtime.
Сперцян провел за краснодарский клуб 33 матча в минувшем сезоне. Полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и семь голевых передач. Трансферная стоимость армянского игрока оценивается в 18 миллионов евро.
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