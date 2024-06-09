Ловчев высказался о Месси и Роналду

Бывший игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Евгений Ловчев поделился мнением о звездном португальском форварде Криштиану Роналду.

«Мы не оборзели вообще? Мы Роналду называем флегматичным. Когда португальцы стали чемпионами Европы, Роналду получил травму, но стоял у бровки и командовал игроками? Они оба с Месси величайшие», - высказался Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Роналду сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В минувшем сезоне 39-летний португальский нападающий стал лучшим бомбардиром лиги. Криштиану отметился 35 забитыми мячами в 31 встрече.