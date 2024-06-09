Баринов может покинуть «Локомотив» - названы три направления

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может сменить команду в летнее трансферное окно. Московский клуб готов рассматривать предложения по 27-летнему футболисту, зная об интересе к нему из других стран.

По данным «Чемпионата», Баринов интересен клубам из Испании, Франции и Турции. О каких именно клубах идёт речь, не уточняется.

Дмитрий Баринов является капитаном «Локомотива». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 8 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Баринов провёл 32 матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.