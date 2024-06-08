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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов не исключил уход из ЦСКА летом

08 Июня 2024 • 23:58 Комментировать

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов высказался о своём будущем в стане «красно-синих».

«Буду ли я игроком ЦСКА на первом сборе? Хороший вопрос. Посмотрим. Поживем — увидим», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, в конце мая брат Чалова сообщил о предстоящем уходе форварда из ЦСКА.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, забил 16 голов и записал на свой счет пять ассистов.

Действующий трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до следующего лета. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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