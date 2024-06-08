Сафонов: «Мы сами потеряли первое место»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об упущенном чемпионском титуле в минувшем розыгрыше РПЛ.

Напомним, первую часть сезона кубанский клуб завершил на вершине турнирной таблицы, но после 30 туров оказался вторым.

«Мы сами потеряли первое место. Сами в этом виноваты. Тот факт, что мы выиграли последнюю встречу у «Динамо» и завоевали серебряные медали РПЛ, – это большой шаг в той ситуации, в которой мы оказались», — цитирует Сафонова Metaratings.

В минувшем сезоне 25-летний Сафонов провел 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 27 голов и 11 раз смог оставить свои ворота на замке.

По данным СМИ, в ближайшее время голкипер должен пополнить ряды «ПСЖ».