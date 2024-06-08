Появилась информация о будущем российского форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 34-летний нападающий может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно. Напомним, 30 июня у Смолова истекает трудовой договор с «бело-голубыми».

Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. Ранее он принадлежал клубу с 2008 по 2015 год. За все время нападающий принял участие в 157 матчах во всех турнирах, забил 29 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Смолова в два миллиона евро.