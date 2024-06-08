В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном приглашении Селихова и Джикии

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном приглашении вратаря «Спартака» Александра Селихова и экс-капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«Селихов и Джикия? Речь идет о больших зарплатах, поэтому их появление маловероятно», — приводит слова Газизова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» финишировало на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и впервые вышло в элитный российский дивизион.

Помимо махачкалинского «Динамо», в новом розыгрыше чемпионата России сыграют еще два новичка — подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон».