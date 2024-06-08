Агент ответил, могут ли Жиго и Джикия воссоединиться в «Марселе»

Мохамед Беншенафи, агент экс-игрока «Спартака» Самуэля Жиго, высказался о возможном переходе Георгия Джикии в «Марсель».

Напомним, Жиго выступает за «Марсель» с 2022 года, перебравшись из «Спартака». Что касается Джикии, защитник покинул стан «красно-белых» после окончания минувшего сезона РПЛ.

«Не могу ответить на этот вопрос, потому что не работаю с Джикией, как и не работаю в «Марселе». Георгий — отличный игрок, и с Самуэлем они были хороши для «Спартака», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 30-летний Джикия может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.