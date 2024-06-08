Агент ответил, может ли Депай оказаться в РПЛ

Себастьян Ледуре, агент нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, высказался о возможном переезде своего клиента в Российскую премьер-лигу.

«Возможен ли переход Депая летом в РПЛ? Честно говоря, это было бы неожиданно, так как ни один российский клуб не выходил на связь», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Стоит сказать, что нападающий «Спартака» Квинси Промес является хорошим другом Депая.

Ранее стало известно, что этим летом 30-летний Депай покинет «Атлетико», за который выступал с января 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 игре, забил девять голов и записал на свой счет два ассиста.