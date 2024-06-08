Инсайдер Романо высказался о ситуации Сафонова

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо оценил ситуацию российского вратаря Матвея Сафонова. Ранее сообщалось о том, что трансфер футболиста из «Краснодара» в «ПСЖ» может быть сорван. Причина заключается в задолженности вратаря по алиментам.

«Позиция «ПСЖ» не изменилась. В клубе считают, что в ближайшее время Матвей Сафонов станет их новым голкипером», - написал Романо в социальных сетях.

Матвею Сафонову 25 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают российского вратаря в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Сафонов провёл 30 матчей, в которых пропустил 27 голов.