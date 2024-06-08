Ташуев рассказал, есть ли у него предложения по работе

Бывший наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о своём будущем.

«Пока никаких предложений не всплывает. Если что‑то и есть, то на уровне слухов. Я сейчас на каникулах с внуком», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

При этом специалист признался, что очень хочет вернуться к любимой работе, но в России сейчас сербская диаспора, а отечественным тренерам приходится куда-то уезжать в поисках команды.

Напомним, в минувшем сезоне Ташуев успел поработать сразу с двумя клубами Российской премьер-лиги — «Ахматом» и «Факелом». С 26 апреля 65-летний тренер является свободным агентом.