Губерниев: «Странно, когда преступников приглашают играть в РПЛ»

Известный спортивный обозреватель отреагировал на скандал с игроком «Оренбурга» Хорди Томпсоном. Ранее в Чили пресса сообщила о том, что Томпсон набросился на мать своей девушки, которая застала его с девушками лёгкого поведения. На футболиста записали заявление в полицию.

По словам Губерниева, такие личности не красят чемпионат России. Давая комментарий, Губерниев вспомнил и о спартаковце Квинси Промеса, получившем два тюремных срока в Нидерландах (по обоим срокам были поданы апелляции).

«Безусловно, мне кажется очень странным, когда преступников приглашают играть в футбол в российском чемпионате. Они ведь зачастую скрываются здесь от правосудия. Все это очень прискорбно», - цитирует Губерниева «РИА Новости».

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.