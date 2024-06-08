Чалов выделил лучших игроков РПЛ

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов поделился комментарием о лучших футболистах минувшего розыгрыша чемпионата России.

«Спорный вопрос. На каких‑то отрезках были лучше те или иные игроки. Могу выделить тройку: Сперцян, Тюкавин и Кассьерра», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 лучшим бомбардиром стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который сумел забить 21 гол в 28 встречах.

При этом отметим, что лучшим нападающим и лучшим игроком сезона Российской премьер-лиги был признан 21-летний форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.