Титов: Удивительно, что Черчесов не нашёл работу в РПЛ

Легенда московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, почему новый наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов не смог найти работу в чемпионате России.

«Честно, не знаю, что, как и почему. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 60-летний специалист возглавил сборную Казахстана. Трудовой договор Черчесова рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата мира – 2026 с возможностью продления.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош».

Титов считает, что Черчесов может добиться успеха со сборной Казахстана

