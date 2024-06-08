Назван кандидат на пост спортивного директора «Пари НН» - он предлагал уволить Илича

В ближайшую пятницу не только стартует чемпионат Европы, но и состоится совет директоров «Пари НН». По его итогам спортивным директором нижегородского клуба может стать Александр Удальцов. В настоящий момент этот специалист работает в «Динамо» директором по спортивным проектам в женском футболе.

Как сообщает «Чемпионат», Удальцов уже доводил до руководства «Пари НН» своё видение. Так, перед стыковыми играми Удальцов предлагал уволить с поста главного тренера Сашу Илича и назначить кого-то из трио Сергей Ташуев – Вадим Евсеев – Алексей Березуцкий.

Напомним, что в стыковых играх за место в Премьер-лиге «Пари НН» одолел тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух встреч).