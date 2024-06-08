Каштанов интересен двум клубам РПЛ

Нападающий Алексей Каштанов может покинуть «Урал» и перейти в клуб Российской премьер-лиги. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 28-летний Каштанов интересен не только «Ахмату» (информация об этом уже появлялась ранее), но и «Факелу».

Стоит сказать, что «Урал» по итогам сезона 2023/2024 вылетел из Российской премьер-лиги. Каштанов в 35 играх сезона записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Алексея Каштанова в 800 тысяч евро.