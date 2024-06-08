Зырянов упомянул «Реал», отвечая на вопрос о трансферах «Зенита»

Константин Зырянов, который является советником главы правления «Зенита» Александра Медведева, высказался об усилении состава. Зырянов согласился со словами Медведева о том, что после завершения сезона можно говорить о летних трансферах.

«Всё правильно. Думаю, любая команда, хоть тот же «Реал», который выиграл Лигу чемпионов, нуждается в усилении каждое трансферное окно. Если есть эти усиления – это просто замечательно», - цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. Кроме того, по ходу сезона 2023/2024 питерцы смогли завоевать суперкубок страны и кубок страны.

Следующий сезон для «Зенит» начнётся 13 июля матчем за суперкубок. В борьбе за трофей соперником «сине-бело-голубых» будет «Краснодар».