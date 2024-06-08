Зырянов оценил сезон «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов дал комментарий по поводу выступления команды в сезоне 2023/2024.

Как известно, «Зенит» по ходу завершившегося сезона выиграл все три трофея – суперкубок, чемпионский кубок Премьер-лиги и кубок России.

«Молодцы. Даже при не очень хорошей игре, как отмечали разные специалисты, мы выиграли требл. Это супер! Не представляю, что будет, когда команда станет показывать отличный футбол на протяжении всего сезона», - цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Константин Зырянов является советником председателя правления «Зенита».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля – против «Краснодара» в Суперкубке России.