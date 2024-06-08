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Зырянов оценил сезон «Зенита»

08 Июня 2024 • 17:10 Комментировать (1)

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов дал комментарий по поводу выступления команды в сезоне 2023/2024.

Как известно, «Зенит» по ходу завершившегося сезона выиграл все три трофея – суперкубок, чемпионский кубок Премьер-лиги и кубок России.

«Молодцы. Даже при не очень хорошей игре, как отмечали разные специалисты, мы выиграли требл. Это супер! Не представляю, что будет, когда команда станет показывать отличный футбол на протяжении всего сезона», - цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Константин Зырянов является советником председателя правления «Зенита».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля – против «Краснодара» в Суперкубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Зырянов
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
08 Июня 2024 в 17:38
Зырянов? не понятно чем он в Зените занимается отвечает за досуг за больничные или ещё что то у игроков отданных в аренду, а таких в команде 12-13 игроков это же надо придумать ему такую должность просто ужас
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