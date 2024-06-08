Валуев объяснил, почему легионеров в России станет меньше

Известный в прошлом боксёр, а теперь депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что в обозримом будущем в российском спорте легионеров будет становиться меньше. Валуев объяснил своё мнение.

«Наверное, в скором времени мы будем всё чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна», - цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в чемпионате России по футболу в настоящий момент действует лимит, согласно которому клуб может заявить на сезон не более 13 легионеров. При этом одновременно на поле может находиться только 8 иностранных игроков.