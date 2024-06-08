Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, что может помешать вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову перейти в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Сафонов не сможет покинуть Россию из-за неуплаты алиментов своей бывшей жене. Долг 25-летнего футболиста составляет 60 миллионов рублей.

«Сафонову многое может помешать перейти в «ПСЖ». Это и международная обстановка, и личная ситуация, и законодательство. Желаю ему переехать в чемпионат Франции и поиграть в топ-клубе. Потому что это нереальный опыт», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 20 миллионов евро.