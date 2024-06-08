Агент Жиго: «Невозможно, чтобы Самуэль играл в других командах России, кроме «Спартака»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, высказался о будущем французского футболиста.

Напомним, в период с 2018 по 2022 год Жиго выступал за московский «Спартак». По словам агента, если его клиент и вернётся в Россию, то только в «Спартак».

«Ни один российский клуб не обращался ко мне по поводу Жиго. Всю свою жизнь он играл в России только за «Спартак». Невозможно, чтобы он играл в других командах России, кроме «красно-белого» клуба», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 30-летний Жиго провёл за «Марсель» 33 матча, сумев забить три гола. Трансферная стоимость защитника сейчас составляет 9 миллионов евро.