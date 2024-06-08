Газизов высказался о возможном расширении РПЛ

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора махачкалинского «Динамо», поделился своим мнением по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги.

«К расширению РПЛ отношусь нормально. Лет 5-6 назад уже высказал свою позицию – ничего плохого в этом нет. 16 клубов нормально, но для меня 18 – лучше. Это больше игр. Для России такое количество команд – более приемлемый формат», - цитирует Газизова Sport24.

Газизов добавил, что при 18 командах в топ-дивизионе будет больше матчей. Также функционер указал на то, что большее количество городов сможет увидеть футбол высокого уровня.

Отметим, что махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первенстве Мелбет-Первой лиге. Как следствие, команда впервые в истории проведёт сезон в топовом дивизионе.