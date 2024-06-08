Раскрыта позиция «ПСЖ» на фоне шумихи вокруг Сафонова

В прессе накануне появилась информация о том, что переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» может сорваться из-за задолженности футболиста по алиментам. Сообщалось, что Сафонову запретили выезжать из России.

Как сообщает «Чемпионат», в «ПСЖ» были в курсе ситуации между Сафоновым и его бывшей женой. Однако в клубе Лиги 1 из-за этой истории не ставили под сомнение трансфер. Парижане рассчитывают закрыть сделку и ждут Сафонова в расположении команды к 15 июля. Именно тогда «ПСЖ» начнёт подготовку к следующему сезону.

Портал Transfermarkt оценивает Матвея Сафонова в 20 миллионов евро.

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» может сорваться - известна причина