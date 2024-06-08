Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта позиция «ПСЖ» на фоне шумихи вокруг Сафонова

08 Июня 2024 • 16:22 Комментировать (1)

В прессе накануне появилась информация о том, что переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» может сорваться из-за задолженности футболиста по алиментам. Сообщалось, что Сафонову запретили выезжать из России.

Как сообщает «Чемпионат», в «ПСЖ» были в курсе ситуации между Сафоновым и его бывшей женой. Однако в клубе Лиги 1 из-за этой истории не ставили под сомнение трансфер. Парижане рассчитывают закрыть сделку и ждут Сафонова в расположении команды к 15 июля. Именно тогда «ПСЖ» начнёт подготовку к следующему сезону.

Портал Transfermarkt оценивает Матвея Сафонова в 20 миллионов евро.

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» может сорваться - известна причина

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
08 Июня 2024 в 16:31
Сафонов обязан повести себя по-джентльменски и благородно в отношении своих детей, если у него есть какие-либо задолженности. И только после этого, с чистой и лёгкой совестью, отправляться куда угодно.
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте Только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч» - эксперты оценили шансы В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
17:50 · Россия. Премьер-лига
Назван кандидат на пост спортивного директора «Пари НН» - он предлагал уволить Илича
17:30 · Россия. Премьер-лига
Каштанов интересен двум клубам РПЛ
17:16 · Россия. Премьер-лига
Зырянов упомянул «Реал», отвечая на вопрос о трансферах «Зенита»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Зырянов оценил сезон «Зенита» 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Валуев объяснил, почему легионеров в России станет меньше
16:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго: «Невозможно, чтобы Самуэль играл в других командах России, кроме «Спартака»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о возможном расширении РПЛ
16:22 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта позиция «ПСЖ» на фоне шумихи вокруг Сафонова 1
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о Жемалетдинове, который покинул «Локомотив»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Представитель Фомина: «Мы работаем над переходом Даниила в Европу»
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется вратарём тульского «Арсенала» Кокаревым 1
15:49 · Россия. Премьер-лига
Обляков ответил на вопрос о влиянии смены тренера
15:33 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал секрет успеха «Зенита» 1
15:16 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Я ещё не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом» 1
Все новости
Рекомендуем