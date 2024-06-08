Агент отреагировал на информацию о Жемалетдинове, который покинул «Локомотив»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Напомним, что недавно «Локомотив» объявил об уходе Жемалетдинова из клуба в связи с истечением срока контракта.

«Не слушайте никакую информацию. Всё идёт своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было», - цитирует Шпинёва Sport24.

В то же время Шпинёв допустил вариант с переходом 27-летнего Жемалетдинова в ЦСКА. Агент отметил, что Рифат является сильным игроком, которого этим летом можно подписать бесплатно.