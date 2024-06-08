Представитель Фомина: «Мы работаем над переходом Даниила в Европу»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, сообщил, что в настоящий момент ведётся работа над переходом российского футболиста в европейский клуб.

«Мы работаем над переходом Фомина в Европу. Однако никакой конкретики на данный момент нет. Пока рано говорить, большой ли к нему интерес», — цитирует Пасторелло «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 27-летний Фомин провёл за «Динамо» 34 матча, в которых сумел забить три гола и отдать семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро. Контракт полузащитника с московским клубом истекает летом следующего года.