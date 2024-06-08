«Зенит» интересуется вратарём тульского «Арсенала» Кокаревым

«Зенит» проявляет интерес к вратарю тульского «Арсенала» Никите Кокареву.

Как сообщает Legalbet, в петербургском клубе высоко оценивают навыки Кокарева и хотят, чтобы он усилил конкуренцию во вратарской линии команды.

В минувшем сезоне Кокарев провёл за «Арсенал» 31 матч, пропустил 20 голов и 16 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 450 тысяч евро.

Напомним, тульский «Арсенал» не смог выйти в РПЛ, уступив по сумме двух стыковых матчей нижегородскому «Пари НН» (2:3). Следующий сезон команда из Тулы проведёт в Мелбет-Первой лиге.