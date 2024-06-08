Обляков ответил на вопрос о влиянии смены тренера

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, влияет ли на команду смена главного тренера.

Напомним, что ЦСКА недавно объявил об уходе Владимира Федотова и назначении на пост рулевого команды Марко Николича.

«Конечно, в какой-то степени влияет. У каждого тренера свои требования, они всегда отличаются. Даже в сборной и клубе они всегда разные», - цитирует Облякова «РБ Спорт».

Последний чемпионат России ЦСКА завершил на шестой позиции, что является неудовлетворительным результатом для команды. Следующий сезон Российской премьер-лиги стартует во второй половине июля.