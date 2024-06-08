Обляков ответил на вопрос о влиянии смены тренера

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, влияет ли на команду смена главного тренера.
Напомним, что ЦСКА недавно объявил об уходе Владимира Федотова и назначении на пост рулевого команды Марко Николича.
«Конечно, в какой-то степени влияет. У каждого тренера свои требования, они всегда отличаются. Даже в сборной и клубе они всегда разные», - цитирует Облякова «РБ Спорт».
Последний чемпионат России ЦСКА завершил на шестой позиции, что является неудовлетворительным результатом для команды. Следующий сезон Российской премьер-лиги стартует во второй половине июля.
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