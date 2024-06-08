Барриос назвал секрет успеха «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос раскрыл секрет успеха петербургской команды в сезоне-2023/2024.

Напомним, в прошедшем сезоне «сине-бело-голубым» удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Таким образом, «Зенит» одержал победы во всех турнирах, в которых принимал участие.

«Это работа. Успех — это часть работы каждый день. У нас были сложные моменты, но мы смогли всё это преодолеть», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Зенит» выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России подряд. Последний командой, побеждавшей в РПЛ до «сине-бело-голубых», остаётся «Локомотив».