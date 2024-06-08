Тюкавин: «Я ещё не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом»

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился эмоциями от окончания сезона в РПЛ.

Напомним, «бело-голубые» упустили чемпионский титул в самой концовке сезона, проиграв «Краснодару» в 30-м туре РПЛ со счётом 0:1. В конечном итоге динамовцы завершили чемпионат России лишь на третьей строчке турнирной таблицы.

«Я ещё не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом. Переживаю. Понятно, что нужно было переключиться на сборную. Но в голове это есть», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 21-летний Тюкавин провёл в составе «Динамо» 38 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.