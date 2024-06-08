«Зенит» популярнее «Спартака» - Александр Медведев

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, назвал самый популярный клуб Российской премьер-лиги.

«Самые медийные клубы в России? Наверное, по-прежнему «Амкал» и «2Drots». Но в РПЛ самый популярный клуб - «Зенит», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что некоторые эксперты и бывшие футболисты считают, что самым популярным клубом России, несмотря на неудачные результаты последних лет, является «Спартак». Такое мнение выдвигается регулярно.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт 13 июля – против «Краснодара» в Суперкубке.