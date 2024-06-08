Рианчо: «Лунин играет за «Реал», чем Сафонов хуже?»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Испанский специалист признался, что интерес французского клуба к российскому футболисту его не удивляет, так как Сафонов ни в чём не уступает вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину и голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили.

«Не секрет, что Матвей – вратарь высокого класса, у него есть опыт игры в Лиге чемпионов. В Ла Лиге, например, успешно выступают вратари из Грузии и Украины. Мамардашвили – лидер «Валенсии», Лунин играет за «Реал». Чем Сафонов хуже?» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что переход Сафонова в «ПСЖ» может состояться уже в самое ближайшее время. Ожидается, что сумма трансфера российского игрока составит 20 миллионов евро.