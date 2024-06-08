«Краснодар» в жёсткой форме прекратил переговоры с «Зенитом» по Кордобе

«Зенит» рассчитывает усилить команду в летнее трансферное окно. На радаре «сине-бело-голубых» оказался нападающий Джон Кордоба из «Краснодара». Питерцы вели переговоры с краснодарцами, но ещё до достижения договорённости связались напрямую с Кордобой. Колумбиец уведомил руководство «быков» о звонке из Санкт-Петербурга. В итоге переговоры между клубами были остановлены в жёсткой форме. Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому не понравилось, что «Зенит» попытался сначала согласовать переход Кордобы с игроком напрямую. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».