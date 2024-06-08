Чалов: «Ожиданий от работы с Николичем пока нет»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера московской команды.

Напомним, в период с 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив», вместе с которым успел выиграть Кубок России.

«Ожиданий от работы с Николичем пока нет. Но пообщались с пацанами из «Локо» — отзывы положительные. Посмотрим, как пройдут сборы, но я всегда на позитиве», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством российского тренера Владимира Федотова занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также вышел в финал Кубка России (Пути РПЛ).