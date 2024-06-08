Депутат Милонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это предательство»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Милонов выступил против потенциальной сделки, назвав её предательством со стороны российского игрока.

«Я считаю, что это предательство. Если бы это были мирные годы, до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в «ПСЖ». Сейчас, конечно, нет. Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что за Сафонова французский гранд заплатит 20 миллионов евро. Ожидается, что переход состоится в самое ближайшее время.

В минувшем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ, пропустил 27 голов и в 11 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.