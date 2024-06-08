ЦСКА нацелился на игрока «Локомотива»

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА ведёт переговоры с полузащитником «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым.

В 27-летнем футболисте заинтересован лично новый главный тренер «армейцев» Марко Николич, ранее работавший с Жемалетдиновым в «Локомотиве». Именно поэтому наставник ЦСКА заблокировал трансфер атакующего полузащитника «Войводины» Деяна Зукича.

В прошедшем сезоне Жемалетдинов провёл в составе «железнодорожников» 26 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 3 миллиона евро.