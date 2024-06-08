Николич заблокировал переход Зукича в ЦСКА

Горан Ловре, агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича, сообщил, что новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заблокировал трансфер его клиента в московский клуб.

По словам агента, 23-летний футболист был близок к переходу в ЦСКА за 1,2 миллиона евро, однако Николич посчитал, что Зукич плохо прогрессирует и заблокировал эту сделку.

«Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует. Но это не так, ведь статистика говорит обратное — он провёл лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», — цитирует Ловре «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Зукич провёл за «Войводину» 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость сербского футболиста сейчас составляет 1,8 миллиона евро.