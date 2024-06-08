Глушаков ответил, заслуживает ли Сафонов перехода в «ПСЖ»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«У нас хороший вратарь едет в Европу. Если все сложится, то это замечательно. Еще один игрок будет играть на высшем уровне. Дай бог, чтобы у него все получилось. Он заслуживает этого», - высказался Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее в прессе появилась информация, что парижский гранд готов заплатить краснодарцам за переход Сафонова 20 миллионов евро. Самому вратарю чемпион Франции предложит долгосрочное трудовое соглашение на пять лет.
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