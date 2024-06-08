В «Наполи» высказались о трансфере Сперцяна

Футбольный функционер Джованни Манна, занимающий пост спортивного директора «Наполи», отреагировал на информацию о потенциальном подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«На данный момент у нас нет никакого интереса к Сперцяну», - приводит слова функционера Sport24.

В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 33 поединках краснодарского коллектива, записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро. Вместе с краснодарским клубом Сперцян стал вице-чемпионом Премьер-лиги.