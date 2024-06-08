Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков высказался об увольнении Федотова из ЦСКА

08 Июня 2024 • 12:31 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков дал комментарий касательно увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера «армейцев».

«Я ему позвонил. Хорошо пообщались, мы с ним в хороших отношениях. Пожелали друг другу удачи», - передает слова 25-летнего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с лета 2022 года. В минувшем сезоне столичная команда финишировала на шестой позиции в турнирной таблице. Новым главным тренером «армейского» клуба назначен сербский специалист Марко Николич, ранее тренировавший «Локомотив».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Иван Обляков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Каземиро попрощался с «Манчестер Юнайтед» Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч» - эксперты оценили шансы
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый
Спортивные новости
Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
13:17 · Россия. Премьер-лига
Николич заблокировал переход Зукича в ЦСКА
12:56 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил, заслуживает ли Сафонов перехода в «ПСЖ»
12:38 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» высказались о трансфере Сперцяна
12:31 · Россия. Премьер-лига
Обляков высказался об увольнении Федотова из ЦСКА
11:57 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Удача на стороне Тюкавина, потому что он работает как положено»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Уход Джикии из «Спартака» - большая ошибка»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера: «Корай готов приехать в Россию»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Я очень рад за «Локомотив»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Каборе назвал двух нападающих, против которых ему было сложнее всего играть в РПЛ
10:59 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Мне нет разницы — забиваю я в товарищеских играх сборной или официальных»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Сафонов ответил на вопрос о переходе в «ПСЖ» 1
10:33 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «То, как Карпин относится ко всем футболистам — это топ-уровень»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Чалов прокомментировал отставку Федотова из ЦСКА
10:24 · Россия. Премьер-лига
Российским клубам предложен нидерландский вратарь
Все новости
Рекомендуем