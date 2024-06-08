Обляков высказался об увольнении Федотова из ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков дал комментарий касательно увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера «армейцев».

«Я ему позвонил. Хорошо пообщались, мы с ним в хороших отношениях. Пожелали друг другу удачи», - передает слова 25-летнего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с лета 2022 года. В минувшем сезоне столичная команда финишировала на шестой позиции в турнирной таблице. Новым главным тренером «армейского» клуба назначен сербский специалист Марко Николич, ранее тренировавший «Локомотив».