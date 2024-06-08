Непомнящий: «Удача на стороне Тюкавина, потому что он работает как положено»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

Непомнящий отметил хорошее психологическое состояние 21-летнего футболиста, за счёт которого ему всегда удаётся оставаться в тонусе.

«Одно из основных качеств Тюкавина заключается в том, что он всегда в тонусе, отрабатывает, всегда в хорошем настроении. Удача на его стороне, потому что Костя заслуживает и работает как положено», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.