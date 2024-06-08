Тарпищев: «Уход Джикии из «Спартака» - большая ошибка»

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с журналистами высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака».
«По моему субъективному мнению, он должен был остаться. Если есть люди, которые цементируют команду и прилично играют, от них нельзя избавляться. В этом плане считаю это большой ошибкой», - приводятся слова Тарпищева на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Джикия покинул московский клуб на правах свободного агента. В общей сложности 30-летний защитник провел за «красно-белых» 215 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
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