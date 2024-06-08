Агент Гюнтера: «Корай готов приехать в Россию»

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, выступавшего на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

По словам агента, интерес к немецкому футболисту в России есть, а сам Гюнтер не против оказаться в РПЛ.

«К Кораю действительно есть интерес из России, он готов приехать сюда. Это одна из опций для нас. Какие клубы? Пока не хотелось бы называть», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Гюнтер провёл за «Фатих Карагюмрюк» 10 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 850 тысяч евро.