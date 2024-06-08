Тарпищев прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о приглашении на пост главного тренера московского «Спартака» сербского специалиста Деяна Станковича.
«Имя Станковича - не показатель в тренерском плане. Не знаю его как тренера. В этом деле всегда большое значение имеет психология. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками», - передает слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что прошлый сезон «Спартак» доигрывал под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича. «Народная команда» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лига.
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