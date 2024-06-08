Тикнизян: «Я очень рад за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил выступления «железнодорожников» в прошедшем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от первой тройки лишь на три очка.

«Я очень рад за ребят, за коллектив, за команду. В концовке второго круга смогли собраться и занять четвёртое место. Думаю, что при этом были все возможности занять место ещё выше», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

В минувшем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Трансферная стоимость армянского футболиста сейчас составляет 6,5 миллионов евро