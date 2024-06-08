Каборе назвал двух нападающих, против которых ему было сложнее всего играть в РПЛ

Экс-полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» Шарль Каборе назвал имена двух лучших форвардов, против которых ему довелось играть в российском чемпионате.

«В РПЛ лучшими игроками, против которых мне было сложнее всего играть, были Дзюба и Кокорин. Два самых сильных нападающих в России», - приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, что Каборе выступал в России с 2013 по 2021 год.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых наград в шестой раз подряд. На второй строчке финишировал «Краснодар», а третьим стало московское «Динамо».