Чалов: «Мне нет разницы — забиваю я в товарищеских играх сборной или официальных»

Нападающий сборной России Фёдор Чалов, оформивший дубль в товарищеском матче против команды Беларуси (4:0), высказался о своей игре.

По словам футболиста, для него нет разницы — забивать голы в товарищеских матчах или официальных, так как он всегда настроен на положительный исход.

«Я выхожу выходить на поле играть в футбол, забивать и выигрывать. Поэтому мне нет разницы — забиваю я в товарищеских играх сборной или официальных. Сейчас 10–12 дней на отпуск. Думаю, успею отдохнуть», — цитирует Чалова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.